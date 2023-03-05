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В Пензенской области женщина оформила кредит и перевела на чужие телефонные номера 715 тыс. рублей

10:05 | 05.03.2023 | Криминал

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Пенза, 5 марта 2023. PenzaNews. Жительница села Засечного Пензенской области 1982 года рождения по совету телефонного мошенника, выдавшего себя за банковского работника, оформила кредит и перевела 715 тыс. рублей на чужие телефонные номера.

В Пензенской области женщина оформила кредит и перевела на чужие телефонные номера 715 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ей в утреннее время на сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные незаконные операции было необходимо опередить злоумышленников. Мнимый специалист предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на безопасный счет. После этого женщина подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере 715 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем отмечается, что позже женщина осознала обман и обратилась в полицию.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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