Жительница села Грабово обвиняется в причинении смерти знакомому Криминал

Пенза, 5 марта 2023. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении жительницы села Грабово Пензенской области 1974 года рождения, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года жительница села Грабово употребляла спиртное совместно со своим сожителем и братом. В процессе распития алкогольных напитков между обвиняемой и сожителем произошла ссора, так как она стала отбирать у него спиртное. Сожитель ударил женщину по лицу, разбив ей губу. Злоумышленница взяла керамическую вазу и нанесла несколько ударов в область головы потерпевшего. После причинения телесных повреждений обвиняемая и ее брат обратились за помощью к соседям, которые вызвали скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что потерпевший 1963 года рождения скончался на месте от полученной травмы головы, осложнившейся массивной кровопотерей.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — поясняется в тексте.