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В Шемышейском районе подросток подозревается в краже денег с банковских карт

10:28 | 06.03.2023 | Криминал

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Пенза, 6 марта 2023. PenzaNews. 16-летний житель Шемышейского района Пензенской области подозревается в краже денег с банковских карт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Шемышейском районе подросток подозревается в краже денег с банковских карт. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в период времени с 27 на 28 февраля 2023 года несовершеннолетний 2006 года рождения находился в гостях у своих родственников. Используя свой сотовый телефон, обладая доступом к личному кабинету потерпевшего в приложении «Мобильный банк», подозреваемый перевел с его банковских карт около 10 тыс. 500 рублей, потратив их впоследствии на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного хищения и закрепление доказательственной базы.

«В ходе следствия будет решен вопрос о постановке подростка на учет в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — поясняется в тексте.

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