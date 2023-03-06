В Шемышейском районе подросток подозревается в краже денег с банковских карт Криминал

Пенза, 6 марта 2023. PenzaNews. 16-летний житель Шемышейского района Пензенской области подозревается в краже денег с банковских карт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в период времени с 27 на 28 февраля 2023 года несовершеннолетний 2006 года рождения находился в гостях у своих родственников. Используя свой сотовый телефон, обладая доступом к личному кабинету потерпевшего в приложении «Мобильный банк», подозреваемый перевел с его банковских карт около 10 тыс. 500 рублей, потратив их впоследствии на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного хищения и закрепление доказательственной базы.

«В ходе следствия будет решен вопрос о постановке подростка на учет в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — поясняется в тексте.