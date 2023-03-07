В Пензенской области вступил в силу приговор в отношении экс-полицейских по делу об инсценировке изъятия наркотика Криминал

Пенза, 7 марта 2023. PenzaNews. Приговор Каменского городского суда в отношении двоих бывших сотрудников линейного отделения полиции на станции Белинская пензенского линейного отдела МВД России на транспорте, которые инсценировали изъятие наркотика у гражданина, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Пензенской области установлено, что осужденные, используя свое служебное положение, в целях необоснованного завышения показателей по службе путем угрозы применения насилия склонили жителя Пензенской области с целью последующего незаконного уголовного преследования к участию в инсценировке — незаконному приобретению и хранению наркотического средства (марихуаны) массой 19,98 грамма», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что экс-полицейские признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Из текста следует, что один из бывших стражей порядка приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима, его соучастница — к 3 годам колонии общего режима, при этом реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.