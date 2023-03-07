Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому Криминал

Пенза, 7 марта 2023. PenzaNews. 28-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, с 18 декабря 2022 года обвиняемый совместно со своим знакомым находился у себя дома. Мужчины употребляли алкогольные напитки. В ночь с 18 на 19 декабря потерпевший, продолжая находиться в гостях у обвиняемого, мешал последнему спать. Около 2.00 [...] потерпевший в очередной раз проснулся и проследовал на кухню, со слов обвиняемого, для того, чтобы попить воды. В связи с этим между приятелями произошел конфликт. Злоумышленник взял в руки деревянную разделочную доску и нанес потерпевшему несколько ударов по голове и руке», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по версии следствия, днем 19 декабря обвиняемый перенес тело пострадавшего в подъезд, после чего ушел к знакомому.

«Мужчина [1985 года рождения] скончался в больнице от открытой черепно-мозговой травмы», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.