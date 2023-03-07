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В Пензе полицейские выявили факт фиктивной регистрации иностранного гражданина

13:58 | 07.03.2023 | Криминал

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Пенза, 7 марта 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции Пензы в ходе проведения мероприятий по предупреждению и пресечению незаконной миграции выявили факт фиктивной регистрации иностранного гражданина.

В Пензе полицейские выявили факт фиктивной регистрации иностранного гражданина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что женщина 1983 года рождения фиктивно зарегистрировала по месту своего жительства мужчину 1985 года рождения, приехавшего в Российскую Федерацию из ближнего зарубежья, при этом предоставлять ему жилое помещение для проживания она не собиралась», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

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