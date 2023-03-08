Житель Пензы лишился почти 300 тыс. рублей в надежде заработать денег Криминал

Пенза, 8 марта 2023. PenzaNews. 32-летний житель Пензы лишился около 300 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника, предложившего получить дополнительный доход.

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«Мужчина пояснил, что ему на сотовый телефон позвонил неизвестный, который предложил дополнительный заработок в сети интернет. Работа заключалась в рассылке рекламы по социальным сетям и обмене валюты. Незнакомец попросил гражданина зарегистрировать свой личный кабинет и отправил ссылку на сайт, что заявитель и сделал. В мессенджере мнимый работодатель также направил подробную инструкцию по новым обязанностям. Следуя полученным рекомендациям, пензенец через личный кабинет онлайн-банка оформил кредит на 300 тыс. рублей и сформировал QR-код, который направил злоумышленнику. Через некоторое время мужчина заметил, что с его банковской карты были переведены 290 тыс. рублей на неизвестный расчетный счет. После этого на одном из банковских сайтов он обнаружил оформленный на его имя микрозаем в размере 7 тыс. рублей, из которых 6,5 тыс. рублей были переведены на неизвестный телефонный номер. Общая сумма ущерба составила 296 тыс. 500 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что сразу после переводов денег злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сказано в тексте.