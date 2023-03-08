03:25:50 Четверг, 9 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке автомобильных кресел

12:14 | 08.03.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 8 марта 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1988 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке автомобильных кресел по объявлению в интернете.

Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке автомобильных кресел. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, по телефону мужчина договорился о покупке, перечислил на банковский счет неизвестного лица около 30 тыс. рублей, однако кресла так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь и вовсе удалил объявление о продаже товара, а заявитель понял, что его обманули. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области в зоне риска подтопления в паводковый период находятся около 18 тыс. домовладений
В Пензенской области за сутки подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом В Пензе полицейские выявили факт фиктивной регистрации иностранного гражданина
Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому Скончался заслуженный тренер России Сергей Андреев
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама