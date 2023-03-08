Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке автомобильных кресел Криминал

Пенза, 8 марта 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1988 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке автомобильных кресел по объявлению в интернете.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, по телефону мужчина договорился о покупке, перечислил на банковский счет неизвестного лица около 30 тыс. рублей, однако кресла так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь и вовсе удалил объявление о продаже товара, а заявитель понял, что его обманули. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.