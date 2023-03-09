В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации двух иностранных граждан Криминал

Пенза, 9 марта 2023. PenzaNews. Участковый уполномоченный отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе в ходе проведения мероприятий по предупреждению и пресечению незаконной миграции выявил факт фиктивной регистрации двух иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Установлено, что женщина 1990 года рождения фиктивно зарегистрировала по месту своего жительства двух мужчин 1990 года рождения, приехавших в Российскую Федерацию из ближнего зарубежья, при этом предоставлять им жилое помещение для проживания она не собиралась», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В сообщении отмечается, что санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.