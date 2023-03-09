Житель Пензы по совету незнакомца оформил кредит и перевел на чужой счет 580 тыс. рублей Криминал

Пенза, 9 марта 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1970 года рождения по совету телефонного мошенника, выдавшего себя за сотрудника службы безопасности банка, оформил кредит и перевел на чужой счет 580 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Незнакомец сообщил [мужчине], что на его имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные незаконные операции было необходимо самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. После этого пензенец подал заявку на оформление заемных средств и получил денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, используя QR-код, он перечислил 580 тыс. рублей на неизвестный расчетный счет, предоставленный злоумышленником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».