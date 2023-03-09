19:11:33 Четверг, 9 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы по совету незнакомца оформил кредит и перевел на чужой счет 580 тыс. рублей

12:54 | 09.03.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 9 марта 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1970 года рождения по совету телефонного мошенника, выдавшего себя за сотрудника службы безопасности банка, оформил кредит и перевел на чужой счет 580 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Пензы по совету незнакомца оформил кредит и перевел на чужой счет 580 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомец сообщил [мужчине], что на его имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные незаконные операции было необходимо самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. После этого пензенец подал заявку на оформление заемных средств и получил денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, используя QR-код, он перечислил 580 тыс. рублей на неизвестный расчетный счет, предоставленный злоумышленником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 122 случая заражения коронавирусом В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации двух иностранных граждан
В Пензенской области подросток подозревается в совершении кражи с проникновением в жилище В Пензенской области за сутки подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке автомобильных кресел В Пензенской области в зоне риска подтопления в паводковый период находятся около 18 тыс. домовладений
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама