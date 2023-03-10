Сотрудник следственного изолятора УФСИН России по Пензенской области подозревается в получении взяток Криминал

Пенза, 10 марта 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» возбуждено в отношении младшего инспектора дежурной службы следственного изолятора №1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области при взаимодействии сотрудников региональных управлений СКР, ФСБ и ФСИН.

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«По данным следствия, 24 февраля 2023 года младший инспектор дежурной службы следственного изолятора УФСИН России по Пензенской области, находясь на своем рабочем месте, передал следственно-арестованному предметы, запрещенные к проносу на территорию колонии — 6 SIM-карт, зарядное устройство, портативную колонку, наушники. За указанные незаконные действия сотрудник следственного изолятора получил взятку в размере 12 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что, как установлено в ходе следствия, подозреваемый в течение февраля текущего года дважды передавал следственно-арестованному запрещенные к проносу продукты питания за взятки в размере 1,5 тыс. и 3 тыс. рублей.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний сотрудник УФСИН признал. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы», — поясняется в тексте.