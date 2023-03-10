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Сотрудник следственного изолятора УФСИН России по Пензенской области подозревается в получении взяток

11:01 | 10.03.2023 | Криминал

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Пенза, 10 марта 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» возбуждено в отношении младшего инспектора дежурной службы следственного изолятора №1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области при взаимодействии сотрудников региональных управлений СКР, ФСБ и ФСИН.

Сотрудник следственного изолятора УФСИН России по Пензенской области подозревается в получении взяток. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 24 февраля 2023 года младший инспектор дежурной службы следственного изолятора УФСИН России по Пензенской области, находясь на своем рабочем месте, передал следственно-арестованному предметы, запрещенные к проносу на территорию колонии — 6 SIM-карт, зарядное устройство, портативную колонку, наушники. За указанные незаконные действия сотрудник следственного изолятора получил взятку в размере 12 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что, как установлено в ходе следствия, подозреваемый в течение февраля текущего года дважды передавал следственно-арестованному запрещенные к проносу продукты питания за взятки в размере 1,5 тыс. и 3 тыс. рублей.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний сотрудник УФСИН признал. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы», — поясняется в тексте.

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