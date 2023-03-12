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Жителя Пензы будут судить за убийство знакомого

10:11 | 12.03.2023 | Криминал

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Пенза, 12 марта 2023. PenzaNews. 39-летний житель Пензы предстанет перед судом за убийство знакомого.

Жителя Пензы будут судить за убийство знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 1 января 2023 года обвиняемый со своей сожительницей находились у себя дома и совместно с их общим знакомым распивали спиртное. В процессе распития потерпевший начал грубо себя вести по отношению к сожительнице обвиняемого. В связи с этим злоумышленник взял в руки нож и нанес многочисленные удары в область грудной клетки, головы и шеи потерпевшего. Мужчина 1980 года рождения от полученных ранений скончался на месте происшествия от массивной острой кровопотери», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что после задержания обвиняемый по решению суда был заключен под стражу.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

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