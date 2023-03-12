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До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший женщине убийством

13:38 | 12.03.2023 | Криминал

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Пенза, 12 марта 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1992 года рождения, который угрожал женщине убийством.

До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший женщине убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в гостях у женщины 1986 года рождения. В ходе возникшей ссоры между знакомыми злоумышленник стал душить руками хозяйку жилища и угрожать ей убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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