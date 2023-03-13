Житель Пензы оформил кредиты на 1 млн. рублей и перевел все деньги мошенникам Криминал

Пенза, 13 марта 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1964 года рождения, попавшийся на уловку телефонных мошенников, оформил два кредита на сумму 1 млн. рублей и перевел все деньги на чужой счет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Мужчина пояснил, что в обеденное время на его номер телефона позвонила девушка, которая представилась сотрудником силовых ведомств. Незнакомка сообщила о том, что по счетам мужчины происходят мошеннические операции, которые необходимо предотвратить. На следующий день гражданину [...] позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Незнакомец предложил заявителю проследовать в отделение банка и оформить кредит. Следуя инструкциям, пензенец направился в банковский офис, где через кассира оформил кредитное обязательно на сумму 500 тыс. рублей, после этого снял со своего счета все кредитные денежные средства и перечислил их на расчетный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем злоумышленник, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, убедил его оформить еще один кредит.

«Заявитель вновь направился в офис второго банка, где оформил второй кредитный договор под предлогом покупки мебели на сумму 500 тыс. рублей, воспользовавшись банкоматом, перечислил указанную сумму на тот же счет, предоставленный злоумышленником», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».