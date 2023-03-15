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Житель Пензы, пытавшийся заказать интимные услуги, перевел мошенникам около 101 тыс. рублей

13:32 | 15.03.2023 | Криминал

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Пенза, 15 марта 2023. PenzaNews. 20-летний житель Пензы перевел мошенникам около 101 тыс. рублей, пытаясь заказать интимные услуги.

Житель Пензы, пытавшийся заказать интимные услуги, перевел мошенникам около 101 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, мужчина позвонил по номеру, найденному в интернете, и после разговора с неизвестной девушкой перечислил 2,5 тыс. рублей в качестве предоплаты и около 31 тыс. рублей виде страхового взноса.

«Через некоторое время заявителю на телефон позвонил неизвестный и пояснил, что оплата не прошла через кассу и нужно еще перечислить 67 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что всего молодой человек перевел злоумышленникам около 101 тыс. рублей, после чего осознал обман.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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