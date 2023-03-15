Сотрудница офиса продаж сотового оператора подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации и передаче данных ограниченного пользования Криминал

Пенза, 15 марта 2023. PenzaNews. Сотрудница офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и ч. 2 ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Это следует из сообщения пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность сотрудницы офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи 2003 года рождения, совершившей неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения из корыстной заинтересованности, повлекший копирование компьютерной информации с целью дальнейшей ее передачи третьим лицам. Установлено, что с сентября 2021 года подозреваемая в процессе выполнения служебных обязанностей неоднократно осуществляла неправомерный доступ и передачу данных ограниченного пользования», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемой и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовных дел.