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В Пензе женщина предстанет перед судом за убийство сожителя

09:28 | 16.03.2023 | Криминал

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Пенза, 16 марта 2023. PenzaNews. Следственный отдел по Первомайскому району Пензы следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 42-летней женщины в совершении убийства сожителя.

В Пензе женщина предстанет перед судом за убийство сожителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 2 января 2023 года обвиняемая вместе с сожителем и знакомыми употребляла спиртное в квартире в 1-м проезде Лобачевского в Пензе. Через некоторое время между сожителями произошел конфликт сначала на почве ревности, затем — из-за бытовых вопросов. В ходе выяснения отношений женщина схватила нож и нанесла им один удар в область груди сожителя. После причинения ранения обвиняемая, осознав, что совершила, разбудила спящего в соседней комнате приятеля и рассказала ему о случившемся. Прибывшие по вызову работники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что женщина в ходе следствия содержалась под стражей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.

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