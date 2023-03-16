В Пензе женщина предстанет перед судом за убийство сожителя Криминал

Пенза, 16 марта 2023. PenzaNews. Следственный отдел по Первомайскому району Пензы следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 42-летней женщины в совершении убийства сожителя.

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«По данным следствия, днем 2 января 2023 года обвиняемая вместе с сожителем и знакомыми употребляла спиртное в квартире в 1-м проезде Лобачевского в Пензе. Через некоторое время между сожителями произошел конфликт сначала на почве ревности, затем — из-за бытовых вопросов. В ходе выяснения отношений женщина схватила нож и нанесла им один удар в область груди сожителя. После причинения ранения обвиняемая, осознав, что совершила, разбудила спящего в соседней комнате приятеля и рассказала ему о случившемся. Прибывшие по вызову работники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что женщина в ходе следствия содержалась под стражей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.