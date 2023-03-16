Житель Пензенской области задержан по делу о финансировании терроризма Криминал

Пенза, 16 марта 2023. PenzaNews. Сотрудники ФСБ задержали жителя Пензенской области 2000 года рождения, причастного к финансированию запрещенной в России международной террористической организации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник, достоверно зная о том, что один из пользователей сети интернет является участником международной террористической организации, [...] действующей на территории Сирийской Арабской Республики, желая оказать ему финансовую помощь для ведения боевых действий с целью свержения легитимной власти в этой стране, осуществил денежные переводы участнику террористической организации», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.