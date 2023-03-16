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Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке холодильника

12:03 | 16.03.2023 | Криминал

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Пенза, 16 марта 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1975 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке холодильника по объявлению в интернете.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке холодильника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки женщина договорилась о покупке, доставке товара транспортной компанией и внесении оплаты.

«Заявительнице в чат от мужчины пришла интернет-ссылка, перейдя по которой она ввела свои анкетные данные и реквизиты банковской карты. Через некоторое время ей на сотовый телефон в SMS поступил код, который она также указала на сайте и нажала кнопку «Оплатить». В это время интернет-сайт якобы «завис» и было необходимо вновь произвести оплату в размере 12 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после этого злоумышленник вновь прислал ссылку, по которой женщина уже не стала переходить.

«Общая сумма ущерба составила 24 тыс. рублей. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь и вовсе удалил объявление. Женщина товар так и не получила, после чего обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — говорится в пресс-релизе.

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