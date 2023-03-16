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До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший супруге убийством

14:00 | 16.03.2023 | Криминал

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Пенза, 16 марта 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1967 года рождения, который угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в своей квартире совместно с женой 1981 года рождения. В ходе возникшей ссоры между супругами злоумышленник стал угрожать женщине убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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