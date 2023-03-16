До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший супруге убийством Криминал

Пенза, 16 марта 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1967 года рождения, который угрожал супруге убийством.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в своей квартире совместно с женой 1981 года рождения. В ходе возникшей ссоры между супругами злоумышленник стал угрожать женщине убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».