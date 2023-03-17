Экс-начальник отдела территориального управления Росрыболовства подозревается в злоупотреблении полномочиями Криминал

Пенза, 17 марта 2023. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность бывшего начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по региону средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Как следует из пресс-релиза, размещенного на сайте СУ СКР по Пензенской области, уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» возбуждено следственным отделом по Первомайскому району Пензы.

«По данным следствия, в сентябре 2020 года начальник отдела средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству направил в адрес предприятия на территории Бековского района претензию о необходимости возмещения ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания. В ходе личной беседы с руководителем данной организации подозреваемый предложил передать ему денежные средства для оплаты строительных материалов и ремонтных работ в служебном помещении за несоставление протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.48 КоАП РФ «Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания». Тот согласился, в результате подозреваемый получил от руководителя предприятия денежные средства в размере более 120 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.