В Наровчатском районе мужчина приговорен к 10 годам колонии за убийство матери Криминал

Пенза, 17 марта 2023. PenzaNews. Наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено судом 40-летнему жителю Наровчатского района Пензенской области за убийство матери. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 26 ноября 2022 года между мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его матерью произошел конфликт. Он нанес женщине несколько ударов руками по голове и телу, после чего с использованием ремня душил ее. Женщина скончалась на месте происшествия от механической асфиксии», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что житель Наровчатского района признал вину.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.