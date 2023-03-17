18:53:13 Пятница, 17 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Наровчатском районе мужчина приговорен к 10 годам колонии за убийство матери

13:07 | 17.03.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 17 марта 2023. PenzaNews. Наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено судом 40-летнему жителю Наровчатского района Пензенской области за убийство матери. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Наровчатском районе мужчина приговорен к 10 годам колонии за убийство матери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 26 ноября 2022 года между мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его матерью произошел конфликт. Он нанес женщине несколько ударов руками по голове и телу, после чего с использованием ремня душил ее. Женщина скончалась на месте происшествия от механической асфиксии», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что житель Наровчатского района признал вину.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области подведены итоги первого этапа операции «Розыск» В Пензенской области 118 человек планируют сдать ЕГЭ в досрочный период
В Пензенской области за сутки подтверждено 127 случаев заражения коронавирусом Под Пензой мужчина угнал трактор, чтобы покататься
«Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом жителей частного сектора Каменки По факту гибели дорожного рабочего в Пензе возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама