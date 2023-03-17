В Пензенской области подведены итоги первого этапа операции «Розыск» Криминал

Пенза, 17 марта 2023. PenzaNews. Итоги первого этапа федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», состоявшегося 15 и 16 марта, подведены в Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Цель мероприятия — активизировать розыск лиц, обвиняемых, подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также пропавших без вести. Особое внимание было уделено проведению подготовительных мероприятий с целью проверки квартир, сдаваемых внаем, реабилитационных центров, [...] иногороднего транспорта и лиц, передвигающихся автостопом. Было задействовано 534 сотрудника различных подразделений регионального УМВД, в том числе 41 представитель общественных организаций», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что в ходе операции задержаны 20 обвиняемых, подозреваемых и подсудимых, установлена судьба 17 без вести пропавших лиц.

«Второй этап федерального оперативно-профилактического мероприятия под названием «Розыск» пройдет в период с 20 по 21 сентября 2023 года», — отмечается в тексте.