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В Пензе трое мужчин задержаны по подозрению в незаконном демонтаже металлического гаража

09:38 | 20.03.2023 | Криминал

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Пенза, 20 марта 2023. PenzaNews. Трое мужчин, подозреваемых в незаконном демонтаже металлического гаража, задержаны в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Росгвардии в понедельник, 20 марта.

В Пензе трое мужчин задержаны по подозрению в незаконном демонтаже металлического гаража. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сообщение о том, что трое неизвестных мужчин в Октябрьском районе города Пензы распиливают металлический гараж, поступило в правоохранительные органы от очевидцев происходящего. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулирующий близлежащую территорию, был незамедлительно направлен по указанному адресу», — сказано в тексте.

«В ходе разбирательства было установлено, что граждане разбирали металлический гараж, листы складывали в кузов автомобиля. При разговоре с бойцами Росгвардии подозреваемые волновались и заметно нервничали. Документы на гараж отсутствовали», — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что задержанные 1981, 1982 и 1985 годов рождения были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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