В Белинском районе мужчина приговорен к 7,5 годам колонии за причинение смерти знакомой Криминал

Пенза, 20 марта 2023. PenzaNews. Наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю города Белинского Пензенской области 1969 года рождения, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

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«Следствием и судом установлено, что утром 13 ноября 2022 года мужчина находился дома вместе со своей знакомой, проживающей в его жилище на протяжении последних нескольких лет. Он начал высказывать ей претензии по поводу того, что она не занимается уборкой в доме и приготовлением пищи. В ходе выяснения отношений злоумышленник нанес ей не менее семи ударов рукой по голове. После избиения они вместе начали употреблять спиртное. Утром следующего дня он обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что женщина 1953 года рождения скончалась от полученной черепно-мозговой травмы.

«Житель Белинского района в ходе следствия и судебного разбирательства содержался под стражей. Вину в причинении смерти потерпевшей он признал. [...] Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в тексте.