В Пензенской области завершено расследование дела о хранении более 2 кг марихуаны Криминал

Пенза, 20 марта 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту хранения более 2 кг марихуаны, завершено в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В декабре 2022 года сотрудниками уголовного розыска был проведен обыск в доме жителя села Бессоновка 1980 года рождения в рамках уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Однако в ходе обыска полицейские заметили части растений, которые своим видом напоминали коноплю. Данные части были изъяты и направлены на экспертизу, где предположения оперативников подтвердились», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания: по его словам, летом 2022 года он собрал дикорастущее растение, после чего хранил на территории своего домовладения.

«В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — отмечается в тексте.