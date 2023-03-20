Жительница Городищенского района лишилась около 250 тыс. рублей в надежде на получение компенсации Криминал

Пенза, 20 марта 2023. PenzaNews. Жительница Городищенского района Пензенской области 1950 года рождения лишилась около 250 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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«Гражданка рассказала, что на ее сотовый телефон позвонила неизвестная, которая представилась работником банковской организации. Незнакомка сообщила, что ведется расследование по многочисленным жалобам на препарат, который снят с продажи и имеет побочное действие. Мнимая работница также рассказала, что всем покупателям выплачивается единоразовая компенсация — 450 тыс. рублей. Данное известие женщину обрадовало», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что через некоторое время пенсионерке позвонила вторая девушка, которая убедила ее в необходимости оплаты страховки и налогов.

«Затем заявительница направилась в отделение банка, где, воспользовавшись банкоматом, перевела на расчетный счет неизвестного лица около 248 тыс. рублей», — сказано в тексте.

Из него следует, что женщина так и не получила обещанную компенсацию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».