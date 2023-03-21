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Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность иностранца, подозреваемого в незаконном пересечении госграницы РФ

11:01 | 21.03.2023 | Криминал

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Пенза, 21 марта 2023. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность иностранного гражданина 1986 года рождения, подозреваемого в незаконном пересечении госграницы РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность иностранца, подозреваемого в незаконном пересечении госграницы РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый, зная, что въезд на территорию Российской Федерации ему запрещен, пересек государственную границу при прохождении пограничного (паспортного) контроля в воздушном грузопассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через границу Российской Федерации в международном аэропорту Жуковский. По данному факту отделением дознания и административной практики отдела пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК России», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

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