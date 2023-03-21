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С территории завода в Пачелмском районе украдено 200 кг металлолома

11:29 | 21.03.2023 | Криминал

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Пенза, 21 марта 2023. PenzaNews. 200 кг металлолома украдено с территории завода в Пачелмском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

С территории завода в Пачелмском районе украдено 200 кг металлолома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных очевидцев преступления и провели осмотр места происшествия. По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен житель рабочего поселка Пачелма 1988 года рождения, работающий грузчиком на данном предприятии. Злоумышленник дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что похищенный металлолом изъят.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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