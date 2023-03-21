В Пензенской области сотрудник офиса продаж сотового оператора подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации Криминал

Пенза, 21 марта 2023. PenzaNews. Сотрудник офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность сотрудника офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи 2002 года рождения, совершившего неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения из корыстной заинтересованности, повлекший копирование компьютерной информации с целью дальнейшей ее передачи третьим лицам», — сказано в пресс-релизе.

«Установлено, что с сентября 2021 года подозреваемый в процессе выполнения служебных обязанностей неоднократно осуществлял неправомерный доступ к данным ограниченного пользования, повлекший копирование и модификацию компьютерной информации. При этом злоумышленник полностью осознавал преступный характер своих действий», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, а также установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.