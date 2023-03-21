Жительница Пензенской области пыталась попасть на длительное свидание с осужденным с помощью поддельного документа Криминал

Пенза, 21 марта 2023. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области совместно с представителями регионального УФСИН задокументировали и пресекли противоправную деятельность местной жительницы 1993 года рождения, которая пыталась попасть на длительное свидание к осужденному с помощью поддельного документа. Это следует из сообщения пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

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«Установлено, что подозреваемая в феврале 2023 года с целью оформления длительного свидания с осужденным одного из региональных исправительных учреждений, с которым находилась в гражданском браке, предоставила сотруднику УФСИН России по Пензенской области заведомо ложное свидетельство о заключении брака с отбывающим наказание мужчиной. По данному факту группой дознания ОМВД России по Сердобскому району Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК России [«Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»]», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемой, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.