В Пензенской области работница ломбарда стала жертвой мошенничества Криминал

Пенза, 23 марта 2023. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области 1990 года рождения, которая является работницей ломбарда, стала жертвой мошенничества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Гражданка пояснила, что находилась на своем рабочем месте, когда на стационарном телефоне раздался звонок. Женщина подняла трубку. На другом конце провода находился мужчина, который представился учредителем ломбарда. Звонивший пояснил, что будет проводиться реклама всех ломбардов и начнут с того, где работает собеседница. По его словам, в скором времени должны подвезти видеоаппаратуру, поэтому женщине было необходимо поторопиться и перевести деньги в размере около 145 тыс. рублей на счет, который продиктовал незнакомец, что она и сделала», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после перевода денег злоумышленник перестал выходить на связь.

«Женщина поняла, что не убедилась в том, с кем она разговаривала, но было уже поздно», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.