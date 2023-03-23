Жительницу Кузнецка будут судить за получение около 1,3 млн. рублей на несуществующих детей Криминал

Кузнецк, 23 марта 2023. PenzaNews. 45-летняя ранее судимая жительница Кузнецка Пензенской области, незаконно получившая около 1,3 млн. рублей на несуществующих детей, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По версии следствия, в ноябре 2017 года и октябре 2020 года женщина предоставила в территориальные отделы ЗАГС Ростовской области и Москвы документы, содержащие ложные сведения о рождении у нее вне медицинских организаций трех дочерей. На основании данных документов должностными лицами отделов ЗАГС выданы соответствующие свидетельства, используя которые обвиняемая в декабре 2017 года получила сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453 тыс. 26 рублей, а с апреля 2019 года по июль 2022-го она незаконно получила иные социальные выплаты на детей на общую сумму 828 тыс. 402 рубля», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в декабре 2021 года обвиняемая, зная о том, что многодетные семьи имеют право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального строительства, введя в заблуждение должностных лиц администрации Кузнецкого района, зарегистрировала право общей долевой собственности на земельный участок кадастровой стоимостью 94 тыс. 600 рублей.

«В ходе предварительного следствия вину обвиняемая в совершенных преступлениях признала полностью. Уголовное дело направлено в Кузнецкий районный суд», — уточняется в тексте.