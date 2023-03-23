Жительница Пензенской области попалась на уловку мошенников в надежде получить от банка около 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 23 марта 2023. PenzaNews. Жительница Колышлейского района Пензенской области попалась на уловку мошенников в надежде получить от банка около 2 млн. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, ей на телефон поступила информация о якобы положенной компенсации от банка, для получения которой требовалось оплатить государственные пошлины в размере 60 тыс. рублей.

«Заявительница перевела указанную сумму на банковский счет, прилагавшийся в сообщении», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что затем незнакомец по телефону убедил потерпевшую оплатить еще и комиссию в сумме 40 тыс. рублей.

«Когда подобная просьба поступила в третий раз, гражданка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Общая сумма материального ущерба составила 150 тыс. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.