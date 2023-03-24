Житель Каменки лишился более 230 тыс. рублей при покупке автомобильных шин Криминал

Пенза, 24 марта 2023. PenzaNews. Житель города Каменки Пензенской области 1968 года рождения лишился более 230 тыс. рублей при покупке автомобильных шин по объявлению в интернете. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В ходе переписки в приложении WhatsApp гражданин договорился с продавцом о покупке. Впоследствии он получил ссылку для оформления сделки. Перейдя по ней, мужчина ввел реквизиты банковской карты. После этого мужчина обнаружил, что с его счета списана сумма в размере более 234 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что продавец перестал выходить на связь, а покупатель так и не получил товар.

По данному факту возбуждено уголовное дело п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».