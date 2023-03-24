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Житель Каменки лишился более 230 тыс. рублей при покупке автомобильных шин

11:05 | 24.03.2023 | Криминал

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Пенза, 24 марта 2023. PenzaNews. Житель города Каменки Пензенской области 1968 года рождения лишился более 230 тыс. рублей при покупке автомобильных шин по объявлению в интернете. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Каменки лишился более 230 тыс. рублей при покупке автомобильных шин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе переписки в приложении WhatsApp гражданин договорился с продавцом о покупке. Впоследствии он получил ссылку для оформления сделки. Перейдя по ней, мужчина ввел реквизиты банковской карты. После этого мужчина обнаружил, что с его счета списана сумма в размере более 234 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что продавец перестал выходить на связь, а покупатель так и не получил товар.

По данному факту возбуждено уголовное дело п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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