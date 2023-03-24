В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей Криминал

Пенза, 24 марта 2023. PenzaNews. Фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей обнаружена в одной из организаций Пензы, куда она поступила от местной жительницы 1964 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что к женщине подделка поступила от жителя Нижнего Ломова 1958 года рождения, который расплатился с ней за покупку нежилого помещения.

«В ходе осмотра квартиры данного гражданина других денежных купюр с признаками подделки, а также оборудования для их изготовления обнаружено не было», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».