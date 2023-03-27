В Пензе бывший работник теплоснабжающей организации предстанет перед судом за кражу электроприводов Криминал

Пенза, 27 марта 2023. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника теплоснабжающей организации, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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«По версии следствия, 24 декабря 2021 года работник теплоснабжающей организации, используя принадлежащий его знакомому грузовой автомобиль с манипулятором, тайно похитил с территории одного из районных подразделений работодателя электроприводы в количестве трех штук массой более 100 кг каждый на сумму более 407 тыс. рублей, после чего реализовал их неустановленному в ходе следствия лицу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что вину злоумышленник признал, ему грозит до шести лет лишения свободы.

«Уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы», — сказала собеседница агентства.