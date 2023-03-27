18:21:50 Понедельник, 27 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе бывший работник теплоснабжающей организации предстанет перед судом за кражу электроприводов

14:02 | 27.03.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 27 марта 2023. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника теплоснабжающей организации, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В Пензе бывший работник теплоснабжающей организации предстанет перед судом за кражу электроприводов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, 24 декабря 2021 года работник теплоснабжающей организации, используя принадлежащий его знакомому грузовой автомобиль с манипулятором, тайно похитил с территории одного из районных подразделений работодателя электроприводы в количестве трех штук массой более 100 кг каждый на сумму более 407 тыс. рублей, после чего реализовал их неустановленному в ходе следствия лицу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что вину злоумышленник признал, ему грозит до шести лет лишения свободы.

«Уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы», — сказала собеседница агентства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом В отношении жителя Засечного, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело
Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 300 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом
Очередная сессия гордумы Пензы состоится 31 марта В Пензенской области за сутки подтверждено 124 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама