Фигурантам дела о диверсии, причастным к поджогам на железной дороге в Пензенской области, грозит до 20 лет лишения свободы Криминал

Пенза, 28 марта 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до 20 лет грозит фигурантам уголовного дела о диверсии, причастным к поджогам на железной дороге в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

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«УФСБ России по Пензенской области совместно со следственным управлением Следственного комитета России по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность группы лиц из числа жителей региона, причастных к поджогам и уничтожению объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемые за денежное вознаграждение через один из теневых Telegram-каналов получили предложение о заработке, связанным с совершением поджога объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 281 УК РФ «Диверсия».

«Им грозит до 20 лет лишения свободы», — отмечается в тексте.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, имеющих значение для расследования уголовного дела», — указано в сообщении.