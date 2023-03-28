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Фигурантам дела о диверсии, причастным к поджогам на железной дороге в Пензенской области, грозит до 20 лет лишения свободы

11:16 | 28.03.2023 | Криминал

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Пенза, 28 марта 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до 20 лет грозит фигурантам уголовного дела о диверсии, причастным к поджогам на железной дороге в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

Фигурантам дела о диверсии, причастным к поджогам на железной дороге в Пензенской области, грозит до 20 лет лишения свободы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«УФСБ России по Пензенской области совместно со следственным управлением Следственного комитета России по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность группы лиц из числа жителей региона, причастных к поджогам и уничтожению объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемые за денежное вознаграждение через один из теневых Telegram-каналов получили предложение о заработке, связанным с совершением поджога объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 281 УК РФ «Диверсия».

«Им грозит до 20 лет лишения свободы», — отмечается в тексте.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, имеющих значение для расследования уголовного дела», — указано в сообщении.

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