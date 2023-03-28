В отношении жительницы Пензенской области, предъявившей поддельное свидетельство о заключении брака, возбуждено дело Криминал

Пенза, 28 марта 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жительницы Пензенской области, которая предъявила сотруднику регионального УФСИН поддельное свидетельство о заключении брака для оформления длительного свидания с осужденным.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области совместно с УФСИН России по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность жительницы региона 1987 года рождения, причастной к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. Установлено, что подозреваемая в феврале 2023 года с целью оформления длительного свидания с осужденным одного из региональных исправительных учреждений, с которым находилась в гражданском браке, предоставила сотруднику УФСИН России по Пензенской области заведомо ложное свидетельство о заключении брака с отбывающим наказание мужчиной», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

«В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемой, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в тексте.