В Пензенской области возбуждено дело в отношении иностранца, осуществившего фиктивную постановку на учет других иностранных граждан Криминал

Пенза, 29 марта 2023. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность иностранного гражданина 1996 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый, имея вид на жительство иностранного гражданина на территории Российской Федерации, осуществил фиктивную постановку на учет иных иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении без намерения проживания по адресу. В результате незаконных действий указанного лица иностранные граждане были неподконтрольны компетентным органам», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что по данному факту УМВД России по Пензенской области в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.