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В Пензенской области возбуждено дело в отношении иностранца, осуществившего фиктивную постановку на учет других иностранных граждан

12:17 | 29.03.2023 | Криминал

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Пенза, 29 марта 2023. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность иностранного гражданина 1996 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В Пензенской области возбуждено дело в отношении иностранца, осуществившего фиктивную постановку на учет других иностранных граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый, имея вид на жительство иностранного гражданина на территории Российской Федерации, осуществил фиктивную постановку на учет иных иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении без намерения проживания по адресу. В результате незаконных действий указанного лица иностранные граждане были неподконтрольны компетентным органам», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что по данному факту УМВД России по Пензенской области в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.

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