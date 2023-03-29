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До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший сожительнице убийством

14:58 | 29.03.2023 | Криминал

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Пенза, 29 марта 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1972 года рождения, который угрожал сожительнице убийством.

До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший сожительнице убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина, находясь у себя дома, в ходе возникшей ссоры со своей сожительницей 1972 года рождения угрожал ей убийством кухонным ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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