Житель Пензы перечислил мошенникам 540 тыс. рублей Криминал

Пенза, 29 марта 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1953 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей следственного комитета Москвы и сообщила, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился 540 тыс. рублей.

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«Звонившая убедила собеседника, что если тот оформит «встречный кредит», то на него не смогут оформить другой, а чтобы кредитные деньги оставались в сохранности, заявителю было необходимо перевести их на «безопасный счет». Следуя инструкциям, мужчина [...] перечислил 540 тыс. рублей на банковские счета, предоставленные злоумышленницей. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».