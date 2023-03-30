02:29:15 Пятница, 31 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Заречного лишился около 260 тыс. рублей в надежде заработать на биржевых торгах

12:17 | 30.03.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 30 марта 2023. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1967 года рождения перечислил аферисту около 260 тыс. рублей в надежде заработать на биржевых торгах.

Житель Заречного лишился около 260 тыс. рублей в надежде заработать на биржевых торгах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчина нашел в интернете сайт с предложением заработать на биржевой торговле, где оставил заявку со своими контактными данными; после этого ему позвонил неизвестный и пояснил, что для начала необходимо внести деньги на брокерский счет и установить приложение на смартфон.

«В дальнейшем злоумышленник под различными предлогами выманивал у него деньги, обещая в скором времени большую прибыль. Приняв за чистую монету аргументы скорого обогащения, заявитель в течение почти месяца перевел незнакомцу около 260 тыс. рублей. Когда у потерпевшего закончились деньги, он понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом Житель деревни Никольское в ходе ссоры с сожительницей ударил ее сковородой, возбуждено дело
Зареченцу грозит реальный срок за хищение бутылки водки В Пензенской области прошли учения по тушению лесных пожаров
В Пензенском районе выявлен факт незаконной рубки деревьев В Пензенской области за сутки подтверждено 104 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама