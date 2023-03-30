Житель Заречного лишился около 260 тыс. рублей в надежде заработать на биржевых торгах Криминал

Пенза, 30 марта 2023. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1967 года рождения перечислил аферисту около 260 тыс. рублей в надежде заработать на биржевых торгах.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчина нашел в интернете сайт с предложением заработать на биржевой торговле, где оставил заявку со своими контактными данными; после этого ему позвонил неизвестный и пояснил, что для начала необходимо внести деньги на брокерский счет и установить приложение на смартфон.

«В дальнейшем злоумышленник под различными предлогами выманивал у него деньги, обещая в скором времени большую прибыль. Приняв за чистую монету аргументы скорого обогащения, заявитель в течение почти месяца перевел незнакомцу около 260 тыс. рублей. Когда у потерпевшего закончились деньги, он понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».