Житель Пензенского района получил 14 лет колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью Криминал

Пенза, 30 марта 2023. PenzaNews. 32-летний житель Пензенского района приговорен к 14 годам колонии строгого режима за убийство своей супруги, совершенное с особой жестокостью.

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«Следствием и судом установлено, что ранним утром 17 июля 2022 года около дома на железнодорожной станции Аленевка Пензенского района в ходе распития спиртного между супругами произошел конфликт. [...] Хозяин дома взял из сарая бутылку со смесью бензина и масла, облил им одежду супруги и поджег ее с помощью зажигалки», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Из него следует, что, несмотря на попытки находившихся в гостях знакомых и самого злоумышленника потушить горящую одежду, женщина получила ожоги 90% площади тела; пострадавшая была доставлена в медучреждение, где через несколько дней скончалась.

В пресс-релизе отмечается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью супруги, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения, кражу и ряд других преступлений.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.