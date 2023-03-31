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Жителю Башмаково грозит реальный срок за кражу трех банок с маринованными помидорами и огурцами

12:45 | 31.03.2023 | Криминал

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Пенза, 31 марта 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Башмаково Пензенской области 1988 года рождения, который проник в соседский подвал и похитил оттуда три банки с маринованными помидорами и огурцами.

Жителю Башмаково грозит реальный срок за кражу трех банок с маринованными помидорами и огурцами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В полицию Башмаковского района обратилась жительница районного центра 1978 года рождения. Женщина рассказала, что из подвала дома были украдены принадлежащие ей три банки с маринованными помидорами и огурцами. [...] Подозрение стражей порядка пало на соседа потерпевшей 1988 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что похищенное употребил», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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