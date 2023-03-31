Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась 290 тыс. рублей Криминал

Пенза, 31 марта 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 2002 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что по ее счетам происходят подозрительные операции, лишилась 290 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая под предлогом сохранения денег посоветовала собеседнице перевести их на «специальный счет».

«Следуя инструкциям, гражданка перечислила 290 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленницей. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».