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До двух лет лишения свободы может получить житель Иссы, угрожавший женщине убийством

13:27 | 31.03.2023 | Криминал

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Пенза, 31 марта 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Иссы Пензенской области 1985 года рождения, который угрожал женщине убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Иссы, угрожавший женщине убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина ночью, находился в гостях у своей знакомой 1974 года рождения, в ходе возникшей ссоры стал угрожать ей убийством кухонным ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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