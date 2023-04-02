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В Пензе молодая женщина обвиняется в убийстве 7-месячного сына

09:31 | 02.04.2023 | Криминал

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Пенза, 2 апреля 2023. PenzaNews. 24-летняя гражданка иностранного государства обвиняется в убийстве 7-месячного сына во время нахождения на лечении в одной из больниц Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе молодая женщина обвиняется в убийстве 7-месячного сына. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 30 января 2023 года 24-летняя женщина, находясь на стационарном лечении с сыном в одной из больниц Пензы, умышленно закрыла ему рукой дыхательные пути. В результате ее преступных действий мальчик скончался от механической асфиксии», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — поясняется в тексте.

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