15:40:19 Воскресенье, 2 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе продавали несуществующие путевки в Турцию и Египет

12:35 | 02.04.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 2 апреля 2023. PenzaNews. Пять уголовных дел возбуждено в Пензе по фактам мошеннических действий с продажей несуществующих путевок в Турцию и Египет по низким ценам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе продавали несуществующие путевки в Турцию и Египет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению подозреваемой в совершении преступлений. Ею оказалась жительница города Саратова 1986 года рождения. Женщина призналась в совершении преступлений. С ее слов, таким образом она решила подзаработать денег. С этой целью она ввела в заблуждение свою знакомую, сказав, что может помочь с дешевыми путевками, которая в свою очередь рассказала о льготных путевках своим знакомым», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемая не имеет никого отношения к туристическому бизнесу.

«Общая сумма ущерба составила 140 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 119 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено 115 случаев заражения коронавирусом До двух лет лишения свободы может получить житель Иссы, угрожавший женщине убийством
Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась 290 тыс. рублей В Пензе водитель «Нивы» сбил девочку-подростка
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама