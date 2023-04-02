В Пензе продавали несуществующие путевки в Турцию и Египет Криминал

Пенза, 2 апреля 2023. PenzaNews. Пять уголовных дел возбуждено в Пензе по фактам мошеннических действий с продажей несуществующих путевок в Турцию и Египет по низким ценам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению подозреваемой в совершении преступлений. Ею оказалась жительница города Саратова 1986 года рождения. Женщина призналась в совершении преступлений. С ее слов, таким образом она решила подзаработать денег. С этой целью она ввела в заблуждение свою знакомую, сказав, что может помочь с дешевыми путевками, которая в свою очередь рассказала о льготных путевках своим знакомым», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемая не имеет никого отношения к туристическому бизнесу.

«Общая сумма ущерба составила 140 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.