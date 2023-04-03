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Пензенская пенсионерка перевела мошенникам 550 тыс. рублей

09:50 | 03.04.2023 | Криминал

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Пенза, 3 апреля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1953 года рождения после телефонного общения с мошенниками перевела на неизвестные счета 550 тыс. рублей.

Пензенская пенсионерка перевела мошенникам 550 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил «сотрудник силовых ведомств» и сообщил, что на ее имя оформлен кредит.

«Незнакомец предложил снять все денежные средства, так как они оставлены банком в качестве залога. После этого пенсионерка направилась в отделение банка, где сняла с расчетного счета 400 тыс. рублей и перевела через банкомат указанные средства на неизвестный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на следующий день пензячке позвонила «сотрудница банка» и сообщила о необходимости оформить кредит, женщина направилась в банк, получила 150 тыс. рублей и перевела их на счет, предоставленный злоумышленницей.

В тексте уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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